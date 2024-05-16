Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 06:27

Плющев: «Казахстану нереально выйти в плей-офф ЧМ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев сомневается, что сборная Казахстана сможет выйти в плей-офф чемпионата мира.

«Когда люди только делают вид, что пытаются изменить ситуацию в хоккее, то ничего и не меняется. Казахи обыграли французов, сразу все завопили, что они замахнулись на плей-офф. Конечно, Казахстану нереально выйти в плей-офф. Команда почти вся состоит из игроков «Барыса», который уже сколько лет в КХЛ в плей-офф не попадает. Казахстану нереально выйти в плей-офф. В Казахстане и Белоруссии делают вид, что что-то меняется внутри системы хоккея, но реальных действий не предпринимают. И там, и там полупустые трибуны и инфантильная игра», — цитирует LiveResult Плющева.

После двух туров команда Казахстана набрала 3 очка и занимает 5-е место в группе B.

Источник: https://www.liveresult.ru/news/hokkey/220553-Eks-glavnyy-trener-sbornoy-Rossii-Kazahstanu-nerealno-vyyti-v-pley-off-chempionata-mira
Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею
Владимир Плющев
0
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Хейли и Джастин Бибер ждут ребенка
Даниил Медведев не выигрывал турниры уже год
В Словакии сообщили о введении Фицо в состояние искусственной комы
Окровавленного Торопа увезли с поля, Акинфеев даже не стал раздеваться, третий вратарь ЦСКА дотянул до пенальти. Что произошло в матче «Зенит» - ЦСКА
Стали известны время и место церемонии прощания с журналистом Кононенко
Франция объявила о вводе войск в Новую Каледонию
Популярное видео
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Швейцария — Великобритания: видеообзор матча чемпионата мира

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости