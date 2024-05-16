Плющев: «Казахстану нереально выйти в плей-офф ЧМ»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев сомневается, что сборная Казахстана сможет выйти в плей-офф чемпионата мира.

«Когда люди только делают вид, что пытаются изменить ситуацию в хоккее, то ничего и не меняется. Казахи обыграли французов, сразу все завопили, что они замахнулись на плей-офф. Конечно, Казахстану нереально выйти в плей-офф. Команда почти вся состоит из игроков «Барыса», который уже сколько лет в КХЛ в плей-офф не попадает. Казахстану нереально выйти в плей-офф. В Казахстане и Белоруссии делают вид, что что-то меняется внутри системы хоккея, но реальных действий не предпринимают. И там, и там полупустые трибуны и инфантильная игра», — цитирует LiveResult Плющева.

После двух туров команда Казахстана набрала 3 очка и занимает 5-е место в группе B.