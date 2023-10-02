Хоккеиста из Белоруссии арестовали в США прямо во время игры

Белорусский защитник «Нью-Гемпшира» Егор Романов был арестован в перерыве матча Североамериканской хоккейной лиги (СХЛ), сообщает The Tribune Democrat со ссылкой на пресс-службу «Джонстаун Томагавкс».

Отмечается, что 20-летнего игрока арестовали из-за непогашенного ордера на арест, который был выдан два года назад. Тогда ему было предъявлено обвинение в наезде на автомобиле при отягчающих обстоятельствах.

В этом сезоне Романов провел в СХЛ 4 матча и заработал 2 минуты штрафа.