Казахстан сыграет со Швецией в групповом турнире чемпионата мира 16 мая

Сборная Казахстана сыграет с командой Швеции в групповом турнире чемпионата мира по хоккею 2024 в четверг, 16 мая. Матч пройдет на многофункциональной арене «Ostravar Арена» в Остраве (Чехия). Начало — в 17.20 по московскому времени.

Ключевые события встречи Казахстан — Швеция будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире игру бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. В Казахстане матч будет доступен на телеканале Qazsport. Начало эфира — в 19.20 по астанинскому времени.

Чемпионат мира стартовал 10 мая и завершится 26 мая. Турнир проходит в чешских городах Прага и Острава. В нем принимают участие 16 национальных команд.

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