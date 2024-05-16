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Сегодня, 13:20

Казахстан — Швеция: смотреть трансляцию матча чемпионата мира 2024

Казахстан сыграет со Швецией в групповом турнире чемпионата мира 16 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Хоккеисты сборной Швеции.
Фото Reuters

Сборная Казахстана сыграет с командой Швеции в групповом турнире чемпионата мира по хоккею 2024 в четверг, 16 мая. Матч пройдет на многофункциональной арене «Ostravar Арена» в Остраве (Чехия). Начало — в 17.20 по московскому времени.

Ключевые события встречи Казахстан — Швеция будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире игру бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. В Казахстане матч будет доступен на телеканале Qazsport. Начало эфира — в 19.20 по астанинскому времени.

Чемпионат мира стартовал 10 мая и завершится 26 мая. Турнир проходит в чешских городах Прага и Острава. В нем принимают участие 16 национальных команд.

Чемпиона мира по хоккею с шайбой: таблицы, календарь, статистика, новости и статьи, фото и видео, стадионы и тренеры

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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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Канада — Норвегия, США — Франция: расписание и результаты матчей чемпионата мира 16 мая

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