Татьяна Тарасова поздравила ЦСКА с 99-м днем рождения

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в своих соцсетях поздравила спортивный клуб ЦСКА. Сегодня, 29 апреля, отмечается 99-я годовщина со дня основания клуба.

«Поздравляю ЦСКА с днем рождения! 99 лет! Папина жизнь, моя связаны с этим клубом! Спортивных успехов и процветания! Ура!» — написала Тарасова.

Отец Татьяны Тарасовой Анатолий Тарасов является легендарным тренером ЦСКА и сборной СССР.

ЦСКА был основан 29 апреля 1923 года. Клуб входил в «физкультурно-спортивное объединение Вооруженных сил» и подчинялся Спорткомитету МО СССР. В советское время ЦСКА включал в себя команды практически по всем видам спорта, в том числе игровым.