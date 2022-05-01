Хуснутдинов — капитан сборной России по хоккею на матчи в Туле и в Санкт-Петербурге

Стал известен капитан сборной России по хоккею на ближайшие товарищеские матчи со сборной Белоруссии.

Марат Хуснутдинов был выбран капитаном. Его ассистенты — Никита Тертышный, Марат Хайруллин, Даниил Мисюля, Сергей Телегин, Илья Сафонов, Егор Савиков.

Сборная России сыграет товарищеские матчи с командой Белоруссии, которые пройдут в Туле 1 и 2 мая, и в турнире в Санкт-Петербурге, в котором примут участие основная и молодежная сборные России и команда Белоруссии.