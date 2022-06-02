Стало известно расписание матчей Кубка мэра Москвы

Стало известно расписание матчей Кубка Мэра Москвы.

Как сообщает пресс-служба московского «Динамо», предсезонный турнир пройдет с 25 по 28 августа. В нем примут участие шесть клубов КХЛ — «Динамо», ЦСКА, «Спартак», «Витязь», «Амур» и «Куньлунь Ред Стар».

По регламенту Кубка Мэра Москвы шесть команд, разбитые на две группы, проведут круговой турнир, после которого сыграют в финальный день.

Все матчи пройдут на арене «Мегаспорт».

Расписание турнира

25 августа (четверг)

14.00 «Витязь» — «Спартак»

17.45 Церемония открытия

18.00 ЦСКА — «Динамо»

26 августа (пятница)

14.00 ЦСКА — «Амур»

18.00 «Спартак» — «Куньлунь Ред Стар»

27 августа (суббота)

14.00 «Витязь» — «Куньлунь Ред Стар»

18.00 «Динамо» — «Амур»

28 августа (воскресенье)

10.00 Матч за 5 место: 3 место группы А — 3 место группы Б

14.00 Матч за 3 место: 2 место группы А — 2 место группы Б

18.00 Финал: 1 место группы А — 1 место группы Б

20:.0 Церемония награждения