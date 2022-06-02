Тренер молодежной сборной о болезни Амирова и Мирошниченко: «Не представляю, какой это стресс для них
Ассистент главного тренера молодежной сборной России, главный тренер «СКА-1946» Владимир Филатов высказал слова поддержки игрокам сборной Ивану Мирошниченко и Родиону Амирову, борющимися с тяжелой болезнью.
— По юниорам вы работали и с Иваном Мирошниченко, и с Родионом Амировым. Как отреагировали на то, с чем им пришлось столкнуться?
— Очень переживал за ребят. С Ваней мы буквально вчера переписывались. Узнавал, как у него дела. Не могу сказать, что мы часто общаемся. Но знаю, что сейчас он находится дома. Ему достаточно тяжело. Мы все болеем за него.
С Родионом Амировым мы общались, когда он вернулся из Германии в Москву. Мы в тот момент со «СКА-1946» приехали на первые матчи финала с «Красной Армией». Он вместе с мамой приходил к нам отель, чтобы пообщаться со мной и нашим тренером вратарей Андреем Комиссаровым. Знаем, что он прошел курс химиотерапии и продолжает бороться. Ему еще полгода нужно пить таблетки. Насколько знаю, он уже тренируется.
Очень переживаем за них. Не буду говорить громкие слова. Но если это для нас стало большим стрессом, то не представляю, какой это стресс был для них. Это ребята с серьезной волей. Уверен, что они победят эту болезнь и продолжат играть в хоккей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 0
|1 - 0
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|2.06
|03:00
|
Рейнджерс – Тампа-Бэй
|6 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|13
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|13
|27
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|15
|21
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|13
|13
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|15
|9
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|13
|9
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72