Тренер молодежной сборной о болезни Амирова и Мирошниченко: «Не представляю, какой это стресс для них

Ассистент главного тренера молодежной сборной России, главный тренер «СКА-1946» Владимир Филатов высказал слова поддержки игрокам сборной Ивану Мирошниченко и Родиону Амирову, борющимися с тяжелой болезнью.

— По юниорам вы работали и с Иваном Мирошниченко, и с Родионом Амировым. Как отреагировали на то, с чем им пришлось столкнуться?

— Очень переживал за ребят. С Ваней мы буквально вчера переписывались. Узнавал, как у него дела. Не могу сказать, что мы часто общаемся. Но знаю, что сейчас он находится дома. Ему достаточно тяжело. Мы все болеем за него.

С Родионом Амировым мы общались, когда он вернулся из Германии в Москву. Мы в тот момент со «СКА-1946» приехали на первые матчи финала с «Красной Армией». Он вместе с мамой приходил к нам отель, чтобы пообщаться со мной и нашим тренером вратарей Андреем Комиссаровым. Знаем, что он прошел курс химиотерапии и продолжает бороться. Ему еще полгода нужно пить таблетки. Насколько знаю, он уже тренируется.

Очень переживаем за них. Не буду говорить громкие слова. Но если это для нас стало большим стрессом, то не представляю, какой это стресс был для них. Это ребята с серьезной волей. Уверен, что они победят эту болезнь и продолжат играть в хоккей.