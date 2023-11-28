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Сегодня, 11:28

СМИ: новый пакет санкций ЕС позволит изъять у россиян арену в Финляндии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Helsinki Halli.
Фото Global Look Press

В рамках нового пакета санкций Евросоюза власти европейской страны могут конфисковать крупнейшую крытую арену финской столицы «Helsinki Halli», сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство STT.

По данным источника, новые санкции разработали для поддержки конфискации активов, которые не могут быть доступны общественности. Санкции позволят изъять арену в Хельсинки у российских бизнесменов. Сообщается, что ее владельцами являются Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко.

«Helsinki Halli» не используется с марта 2022 года из-за санкций ЕС. Ранее арена называлась «Hartwall Arena», но главный спонсор, компания Hartwall, прекратила спонсорство после начала СВО и объект пришлось переименовать.

Арена была открыта в апреле 1997 года и создана для проведения различных мероприятий. Общая вместимость зала во время хоккейных матчей составляет 13 349 человек, для баскетбола — около 14 000, для концертов — до 15 000.

Источник: РИА Новости
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