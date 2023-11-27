В SHL рассказали, почему команды отказываются от присутствия машин скорой помощи на матчах лиги
Спортивный директор любительского чемпионата по хоккею SHL Сергей Столяров рассказал «СЭ» о причинах инцидента со смертью 62-летнего вратаря в лиге.
«Общались с командами перед сезоном. Они отказывались брать машины скорой помощи, потому что это приведет к удорожанию чемпионата. Соберем совет дивизиона. Мы однозначно за то, чтобы машины скорой помощи стояли на матчах. В Москве в районе 15 лиг, скорые стоят лишь в одной лиге. Конечно, плохо, но такое стечение обстоятельств, что два случая произошло именно у нас. Возможно, здесь надо ограничить возраст хотя бы до 55 лет. Они же все в отказ, говорят, что готовы подписать любую бумагу: «Что мы делать будем, это наше хобби». Соотвественно виноватыми пытаются сделать нас», — сказал Столяров «СЭ».
Ранее спортивный директор любительского чемпионата по хоккею SHL Сергей Столяров в интервью «СЭ» подтвердил факт смерти 62-летнего вратаря клуба Arkuda Николая Кузнецова на разминке команды.
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