Российский хоккеист Биткин выпал из окна 25-го этажа дома в Москве

Российский хоккеист Иван Биткин выпал из окна 25-го этажа одного из домов в Москве, сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, в ночь на субботу, 30 октября спортсмен упал на козырек жилого дома на Хорошевском шоссе. После падения хоккеист скончался. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

24-летний Биткин был задрафтован «Салаватом Юлаевым» на драфте КХЛ-2014 под общим 159 номером. Он выступал за московскую «Звезду» и китайский «Ценг Тоу» в ВХЛ.