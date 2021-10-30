Российский хоккеист Биткин выпал из окна 25-го этажа дома в Москве
11:35
Российский хоккеист Иван Биткин выпал из окна 25-го этажа одного из домов в Москве, сообщает РЕН ТВ.
По информации источника, в ночь на субботу, 30 октября спортсмен упал на козырек жилого дома на Хорошевском шоссе. После падения хоккеист скончался. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.
24-летний Биткин был задрафтован «Салаватом Юлаевым» на драфте КХЛ-2014 под общим 159 номером. Он выступал за московскую «Звезду» и китайский «Ценг Тоу» в ВХЛ.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/v-rossii/897329-rossiiskii-khokkeist-vypal-iz-okna-25-etazha-v-moskve
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю