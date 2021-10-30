Хоккей
Новости
Чемпионат мира КХЛ НХЛ МЧМ по хоккею 2021 Еврохоккейтур
ВХЛ
МХЛ
Олимпиада
Результаты
Кубок мира
Кубок Первого канала
Юниорская сборная
Женский хоккей
Новости   //    Хоккей

Российский хоккеист Биткин выпал из окна 25-го этажа дома в Москве

11:35

Российский хоккеист Иван Биткин выпал из окна 25-го этажа одного из домов в Москве, сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, в ночь на субботу, 30 октября спортсмен упал на козырек жилого дома на Хорошевском шоссе. После падения хоккеист скончался. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

24-летний Биткин был задрафтован «Салаватом Юлаевым» на драфте КХЛ-2014 под общим 159 номером. Он выступал за московскую «Звезду» и китайский «Ценг Тоу» в ВХЛ.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/897329-rossiiskii-khokkeist-vypal-iz-okna-25-etazha-v-moskve

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Дзюба побил рекорд Веретенникова! А после гола указал Семаку, что должен играть в старте
Хоккеист Биткин выпал из окна 25-го этажа в Москве
0