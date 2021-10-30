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Бывший форвард «Слована» потерял сознание во время матча чемпионата Словакии, игрок находится в реанимации

13:44

Нападающий клуба «Братислава Кэпиталс» Борис Садецки потерял сознание во время матча чемпионата Словакии против «Дорнбирна», сообщает Then24.

24-летний хоккеист внезапно упал на лед без сознания, медицинская бригада оказала спортсмену экстренную помощь, после чего тот был отправлен в реанимацию одной из больниц Дорнбирна. Матч был прерван. В данный момент Садецки остается в реанимации, его состояние оценивается как стабильное.

В сезонах-2016/17 и 2017/18 Садецки выступал за «Слован» в КХЛ, на его счету 5 (2+3) очков в 19 играх за команду. Отметим, что нынешним одноклубником Садецки является российский форвард Николай Жердев.

Дополнительная информация:

https://then24.com/2021/10/29/bratislava-player-sadecky-in-stable-condition/

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Иван Торопцев все материалы автора
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