Бывший форвард «Слована» потерял сознание во время матча чемпионата Словакии, игрок находится в реанимации

Нападающий клуба «Братислава Кэпиталс» Борис Садецки потерял сознание во время матча чемпионата Словакии против «Дорнбирна», сообщает Then24.

24-летний хоккеист внезапно упал на лед без сознания, медицинская бригада оказала спортсмену экстренную помощь, после чего тот был отправлен в реанимацию одной из больниц Дорнбирна. Матч был прерван. В данный момент Садецки остается в реанимации, его состояние оценивается как стабильное.

В сезонах-2016/17 и 2017/18 Садецки выступал за «Слован» в КХЛ, на его счету 5 (2+3) очков в 19 играх за команду. Отметим, что нынешним одноклубником Садецки является российский форвард Николай Жердев.