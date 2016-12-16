Рене Фазель: "ИИХФ будет пересматривать правила в 2018 году"

Президент ИИХФ Рене Фазель отметил, что организация готовится к изменениям правил в 2018 году. Одним из этапов подготовки станет международный хоккейный форум, который проходит в Москве с 16 по 17 декабря.

– Первый приоритет ИИХФ – безопасность хоккеистов на площадке, – цитирует "Р-Спорт" Фазеля. – Теперь у нас есть конгресс, чтобы изменить правила и улучшить игру. Важно поработать над экипировкой игроков, усилить их защиту. ИИХФ будет пересматривать правила в 2018 году, у нас есть время подготовиться к этому. В Азии появляются новые клубы, и это очень важный шаг в развитии мирового хоккея. Игры в Корее и Китае – прекрасная возможность развить наш вид спорта в этом регионе.

Хотел бы поздравить Федерацию хоккея России с 70-летием (хоккея в стране). В нашей семье Россия является одной из сильнейших стран. Если мы пройдем по истории советского хоккея, для меня памятна игра 1987 года между советской и канадской сборными, это было незабываемо. Это был настоящий хоккей. Хотел бы поблагодарить ФХР за организацию форума. Это очень важный шаг в развитии нашего спорта. ФХР работала очень сильно, чтобы подготовиться к чемпионату мира. У нее есть задача по строительству катков и другие задачи.