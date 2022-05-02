Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о прошедших выставочных матчах сборных России и Белоруссии в Туле.

«Матчи сборной России в Туле стали значительным событием как в спортивном, так и в социальном плане. Я уже говорил: даже в нынешних непростых условиях российский болельщик не должен оставаться без хоккея в исполнении своей любимой команды, национальной сборной страны. Здорово, что получилось организовать матчи с командой Белоруссии. ФХР открыла май настоящим хоккейным праздником», — сказал Третьяк.

Также президент ФХР высказался об атмосфере на играх в Туле.

«Отдельно признателен Туле, всем болельщикам и руководителям региона за искреннюю любовь к хоккею, за гостеприимство, за внимание к сборной. На матчах Россия — Белоруссия была великолепная атмосфера. Аншлаг, эмоции на трибунах, ажиотаж. Я бы отметил, что билеты на обе игры были раскуплены за считанные дни, закончились задолго до 1 мая. Это еще раз подтверждает, как любят нашу сборную в хоккейных регионах. Решение ФХР увеличить число матчей, которые национальная команда проводит в разных городах страны — правильное. В следующем сезоне будем и дальше расширять географию. Тула вдохновляет нас на это. Вся команда благодарна болельщикам за великолепную поддержку», — добавил Третьяк.

(Дмитрий Барулев)