Хоккей
Новости
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ НХЛ Результаты Чемпионат мира МЧМ по хоккею 2023
Олимпиада
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
Игры
Главная
Хоккей

Сегодня, 16:09

Барбашев — о питании хоккеистов: «Можно пить много пива и при этом забрасывать много шайб»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Бурана» Сергей Барбашев ответил на вопрос о питании игроков. По его словам, любой хоккеист раз в неделю может позволить себе попить пива.

«Следят ли хоккеисты за калориями, чтобы не набирать лишний вес? Это очень индивидуально, у каждого свой подход. Но в целом, любой хоккеист раз в неделю может спокойно себе позволить попить пива и пожарить хороший стейк. Питание не такое строгое: нет таких хоккеистов, чтобы сидели без мяса и в чем-то себе отказывали. Сейчас молодые ребята появляются, которые стараются следить и ведут здоровый образ жизни, а так это никому не мешает. Есть такие, а есть такие: можно пить много пива и при этом забрасывать много шайб (смеется). Примеров очень много», — цитирует Барбашева Legalbet.

Ранее 37-летний форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в одном из интервью заявил, что не следит за питанием и может позволить себе абсолютно все из еды.

31-летний Барбашев является воспитанником ЦСКА. Он становился обладателем Кубка Харламова в 2011 году и серебряным призером молодежного чемпионата мира-2012. За карьеру хоккеист выступал в таких командах, как ЦСКА, «Красная Армия», «Адмирал», «Сибирь», «Металлург» (Новокузнецк), «Тамбов» и других.

Источник: https://legalbet.ru/news/barbashyov-o-diete-hokkeistov-mozhno-pit-mnogo-piva-i/
Сергей Барбашев
Хоккей
0
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новиков: «Довелось поработать с Гербером. Я имел честь чему-то у него научиться»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
1.09 19:00
ЦСКА – Ак Барс
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости