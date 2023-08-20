Новиков: «Довелось поработать с Гербером. Я имел честь чему-то у него научиться»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился воспоминаниями от работы в «Атланте» со швейцарским вратарем Мартином Гербером.

«Когда я был в «Атланте», мне довелось поработать со швейцарским голкипером Мартином Гербером. Это был сильнейший вратарь! Я имел честь быть с ним и чему-то у него поучиться, хоть сам и работал в ту пору тренером вратарей», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

Гербер выступал за «Атлант» в сезоне-2009/10.

48-летний швейцарец является обладателем Кубка Стэнли 2006 года в составе «Каролины», участником Олимпийских игр 2002 и 2006 годов в составе сборной Швейцарии, а также многократным участником чемпионатов мира.