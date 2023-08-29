Герман Титов: «Условились с украинцами, что когда собираемся отдыхать, не выясняем отношения»
Бывший нападающий сборной России Герман Титов ответил на вопрос о том, как ему живется в канадском Калгари, где проживает много украинцев.
«С теми, с кем дружил, так и дружим. Сразу договорились, что если какая-то вечеринка с участием русских и украинцев, эту тему не обсуждаем. Вообще. Каждый остается при своем мнении. После того как однажды чуть до драки не дошло, условились, что мы собираемся отдыхать, а не выяснять отношения», — приводит Sport24 слова Титова.
Будучи игроком, Титов выступал за такие команды, как «Химик», «Калгари», «Питтсбург», ТПС, «Эдмонтон» и «Анахайм». После окончания карьеры хоккеиста он начал тренерскую деятельность. С 2023 года 57-летний специалист возглавляет «Академию СКА-юниор».
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