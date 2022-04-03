Массовой дракой с участием вратарей завершился матч чемпионата Белоруссии по хоккею

Солигорский «Шахтер» потерпел поражение от жлобинского «Металлурга» (1:3) в четвертом матче полуфинальной серии чемпионата Белоруссии по хоккею.

Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ), в концовке встречи произошли две массовые драки.

Сначала нападающий «Шахтера» Роман Горбунов толкнул в спину защитника гостей Артема Волченкова, который праздновал заброшенную шайбу. На площадке завязалась потасовка, по итогам которой сразу 10 игроков были наказаны малыми штрафами за грубость.

Во втором эпизоде на последней смене игры форвард хозяев Денис Белоусов подрался с защитником «Металлурга» Павлом Купчихиным, а вратарь солигорцев Игорь Брикун сцепился с голкипером клуба из Жлобина Александром Самойловым. Брикун попытался вызвать Самойлова на драку, но тот уклонился.

Брикун и Белоусов получили дисциплинарные наказания, остальные участники получили малые и двойные малые штрафы за грубость.