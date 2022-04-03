Матч чемпионата Белоруссии по хоккею «Шахтер» — «Металлург» завершился массовой дракой с участием вратарей
Солигорский «Шахтер» потерпел поражение от жлобинского «Металлурга» (1:3) в четвертом матче полуфинальной серии чемпионата Белоруссии по хоккею.
Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ), в концовке встречи произошли две массовые драки.
Сначала нападающий «Шахтера» Роман Горбунов толкнул в спину защитника гостей Артема Волченкова, который праздновал заброшенную шайбу. На площадке завязалась потасовка, по итогам которой сразу 10 игроков были наказаны малыми штрафами за грубость.
Во втором эпизоде на последней смене игры форвард хозяев Денис Белоусов подрался с защитником «Металлурга» Павлом Купчихиным, а вратарь солигорцев Игорь Брикун сцепился с голкипером клуба из Жлобина Александром Самойловым. Брикун попытался вызвать Самойлова на драку, но тот уклонился.
Брикун и Белоусов получили дисциплинарные наказания, остальные участники получили малые и двойные малые штрафы за грубость.
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|24
|98
|2
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|69
|44
|25
|93
|3
|Питтсбург
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|41
|29
|92
|4
|Вашингтон
|68
|37
|31
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|5
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|31
|36
|71
|6
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|32
|37
|69
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|Нью-Джерси
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|44
|54
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|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|68
|47
|21
|100
|2
|Торонто
|68
|44
|24
|93
|3
|Тампа-Бэй
|68
|43
|25
|93
|4
|Бостон
|68
|43
|25
|91
|5
|Детройт
|68
|26
|42
|61
|6
|Баффало
|69
|25
|44
|61
|7
|Оттава
|67
|24
|43
|54
|8
|Монреаль
|69
|19
|50
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|69
|49
|20
|104
|2
|Миннесота
|67
|42
|25
|89
|3
|Сент-Луис
|68
|38
|30
|86
|4
|Нэшвилл
|68
|39
|29
|82
|5
|Даллас
|67
|39
|28
|81
|6
|Виннипег
|70
|33
|37
|76
|7
|Чикаго
|69
|24
|45
|58
|8
|Аризона
|68
|21
|47
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|68
|40
|28
|89
|2
|Лос-Анджелес
|71
|38
|33
|86
|3
|Эдмонтон
|69
|39
|30
|83
|4
|Вегас
|70
|38
|32
|80
|5
|Ванкувер
|69
|32
|37
|73
|6
|Анахайм
|70
|28
|42
|68
|7
|Сан-Хосе
|68
|29
|39
|66
|8
|Сиэтл
|68
|21
|47
|48
|3.04
|02:00
|
Бостон – Коламбус
|5 : 2
|3.04
|02:00
|
Виннипег – Лос-Анджелес
|2 : 3
|3.04
|02:00
|
Каролина – Миннесота
|1 : 3
|3.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Монреаль
|4 : 5 Б
|3.04
|02:00
|
Филадельфия – Торонто
|3 : 6
|3.04
|05:00
|
Калгари – Сент-Луис
|4 : 6
|3.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Даллас
|4 : 5
|3.04
|20:00
|
Баффало – Флорида
|- : -
|3.04
|20:00
|
Оттава – Детройт
|- : -
|3.04
|23:00
|
Нью-Джерси – Айлендерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|68
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|69
|99
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|68
|96
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|63
|51
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|69
|49
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|69
|46
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|47
|2.05
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|45
|2.13
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|54
|2.16