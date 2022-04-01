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Сегодня, 17:41

Жамнов может пропустить матчи сборной России по хоккею в мае

Алексей Жамнов может пропустить матчи сборной России по хоккею в мае
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Алексей Жамнов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов, скорее всего, пропустит запланированные матчи команды в мае.

«Рассматривается вариант, при котором Жамнов не будет работать с национальной командой на предстоящих матчах. Это связано с тем, что в матчах не планируется участие основных кандидатов в сборную с учетом недопуска сборной России до чемпионата мира», — сообщил ТАСС источник.

Сборная России проведет с командой Белоруссии два товарищеских матча 1 и 2 мая в Туле. Также в Санкт-Петербурге пройдет турнир с участием основной и молодежной сборных России.

Источник: https://tass.ru/sport/14256663
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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