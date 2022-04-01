Жамнов может пропустить матчи сборной России по хоккею в мае

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов, скорее всего, пропустит запланированные матчи команды в мае.

«Рассматривается вариант, при котором Жамнов не будет работать с национальной командой на предстоящих матчах. Это связано с тем, что в матчах не планируется участие основных кандидатов в сборную с учетом недопуска сборной России до чемпионата мира», — сообщил ТАСС источник.

Сборная России проведет с командой Белоруссии два товарищеских матча 1 и 2 мая в Туле. Также в Санкт-Петербурге пройдет турнир с участием основной и молодежной сборных России.