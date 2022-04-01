Жамнов может пропустить матчи сборной России по хоккею в мае
Алексей Жамнов может пропустить матчи сборной России по хоккею в мае
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов, скорее всего, пропустит запланированные матчи команды в мае.
«Рассматривается вариант, при котором Жамнов не будет работать с национальной командой на предстоящих матчах. Это связано с тем, что в матчах не планируется участие основных кандидатов в сборную с учетом недопуска сборной России до чемпионата мира», — сообщил ТАСС источник.
Сборная России проведет с командой Белоруссии два товарищеских матча 1 и 2 мая в Туле. Также в Санкт-Петербурге пройдет турнир с участием основной и молодежной сборных России.
Источник: https://tass.ru/sport/14256663
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6.04
|1.04
|02:00
|
Айлендерс – Коламбус
|5 : 2
|1.04
|02:00
|
Бостон – Нью-Джерси
|8 : 1
|1.04
|02:00
|
Каролина – Монреаль
|4 : 0
|1.04
|02:00
|
Торонто – Виннипег
|7 : 3
|1.04
|02:00
|
Флорида – Чикаго
|4 : 0
|1.04
|03:00
|
Миннесота – Питтсбург
|3 : 4 ОТ
|1.04
|04:00
|
Калгари – Лос-Анджелес
|2 : 3 Б
|1.04
|04:00
|
Колорадо – Сан-Хосе
|4 : 2
|1.04
|05:00
|
Анахайм – Даллас
|2 : 3 ОТ
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