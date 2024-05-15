Швейцария победила Великобританию в матче чемпионата мира

Сборная Швейцарии победила Великобританию в матче группового турнира чемпионата мира — 3:0. Турнир проходит в Чехии.

У швейцарцев шайбы забросили Нико Хишер, Дин Кукан и Нино Нидеррайтер. На второй минуте встречи форвард победителей Кевин Фиала не реализовал буллит.

Швейцария одержала четвертую победу в четырех матчах — 11 очков и первое место в группе А. Великобритания проиграла третий матч из трех — 0 очков.

Чемпионат мира

Группа A

Швейцария — Великобритания — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Хишир — 4 (Йоси, Фиала), 3:48 — 1:0. Кукан — 1 (Зигенталер, Эрцог), 13:36 — 2:0. Нидеррайтер — 2 (бол., Фиала, Йоси), 38:36 — 3:0.

Нереализованный буллит: Фиала (Швейцария), 1:33 (Вратарь).

Вратари: Шмид — Уистл.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 30 (14+11+5) — 15 (2+9+4).

Судьи: Ансонс, Хейккинен.

15 мая. Прага. o2 Arena.