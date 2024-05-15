Сборная Словакии обыграла Польшу на чемпионате мира
Сборная Словакии одержала победу над Польшей в групповом турнире чемпионата мира по хоккею — 4:0.
Дубль за победителей оформил Лукаш Цингел. По одной шайбе забросили Томаш Татар и Петер Цегларик.
Словакия (8 очков) поднялась на второе место в группе B. Польша (1) остается последней в таблице.
Чемпионат мира
Группа B
Словакия — Польша — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Голы: Цингел — 2 (Татар, Кох), 2:03 — 1:0. Татар — 1 (Немец, Гудачек), 11:46 — 2:0. Цегларик — 1 (Слафковски), 57:22 — 3:0. Цингел — 3 (Кох, Татар), 57:34 — 4:0.
Вратари: Главай — Фучик (Заболотный, 51:03).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 44 (16+11+17) — 20 (7+8+5).
Судьи: Пирс, Хрибик.
15 мая. Острава. Ostravar Arena.
Источник: Таблица чемпионата мира
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