Шипачев заявил, что международные соревнования без российских спортсменов являются неполноценными

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев заявил, что международные соревнования без участия россиян получаются неполноценными.

«По поводу того, что сейчас происходит, спорт должен быть вне политики. Все должны соревноваться и давать друг другу шансы. Нужно играть с лучшими. А сейчас наших ребят нигде нет, поэтому получаются неполноценные турниры. Не знаю, когда мы сможем вернуться к полноценным соревнованиям. Даже не хочу такое комментировать», — цитирует Шипачева РИА «Новости Спорт».

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

В текущем сезоне 35-летний Шипачев провел в регулярном чемпионате КХЛ 48 матчей за «Динамо» и набрал 67 (24+43) очков. В плей-офф на его счету 11 игр и 10 (3+7) очков.