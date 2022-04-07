Хоккей
Новости
КХЛ НХЛ Результаты Олимпиада МЧМ по хоккею 2022
Еврохоккейтур
Чемпионат мира
Кубок Первого канала
Главная
Хоккей

Сегодня, 15:12

Шипачев заявил, что международные соревнования без российских спортсменов являются неполноценными

Вадим Шипачев считает неполноценными соревнования без российских спортсменов
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Вадим Шипачев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев заявил, что международные соревнования без участия россиян получаются неполноценными.

«По поводу того, что сейчас происходит, спорт должен быть вне политики. Все должны соревноваться и давать друг другу шансы. Нужно играть с лучшими. А сейчас наших ребят нигде нет, поэтому получаются неполноценные турниры. Не знаю, когда мы сможем вернуться к полноценным соревнованиям. Даже не хочу такое комментировать», — цитирует Шипачева РИА «Новости Спорт».

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

В текущем сезоне 35-летний Шипачев провел в регулярном чемпионате КХЛ 48 матчей за «Динамо» и набрал 67 (24+43) очков. В плей-офф на его счету 11 игр и 10 (3+7) очков.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220407/khokkey-1782273763.html
Вадим Шипачев
Хоккей
ХК Динамо (Москва)
1
Читайте также
Худеем с эндокринологом. Главные правила для тех, кто хочет привести себя в форму
Крошечная зарплата, обет молчания и голы в плей-офф: как форвард ЦСКА Александр Попов в 41 год стал главным «дедом» КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матч чемпионата Белоруссии по хоккею «Шахтер» — «Металлург» завершился массовой дракой с участием вратарей
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 70 45 25 98
2 Рейнджерс 71 45 26 96
3 Питтсбург 71 41 30 92
4 Вашингтон 70 38 32 86
5 Айлендерс 69 32 37 73
6 Коламбус 71 33 38 72
7 Филадельфия 70 22 48 55
8 Нью-Джерси 70 24 46 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 70 49 21 104
2 Торонто 70 45 25 96
3 Бостон 70 44 26 93
4 Тампа-Бэй 70 43 27 93
5 Детройт 71 28 43 65
6 Баффало 71 26 45 63
7 Оттава 69 26 43 58
8 Монреаль 70 19 51 49
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 70 50 20 106
2 Миннесота 69 43 26 91
3 Сент-Луис 70 40 30 90
4 Нэшвилл 69 40 29 84
5 Даллас 69 40 29 83
6 Виннипег 71 33 38 76
7 Чикаго 70 24 46 59
8 Аризона 70 22 48 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 70 42 28 93
2 Эдмонтон 71 41 30 87
3 Лос-Анджелес 72 38 34 86
4 Вегас 72 39 33 82
5 Ванкувер 71 33 38 76
6 Анахайм 72 28 44 68
7 Сан-Хосе 69 29 40 67
8 Сиэтл 70 22 48 50
Результаты / календарь
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
7.04 02:30
Вашингтон – Тампа-Бэй
 4 : 3
7.04 02:30
Виннипег – Детройт
 1 : 3
7.04 03:00
Сент-Луис – Сиэтл
 4 : 1
7.04 05:00
Анахайм – Калгари
 2 : 4
7.04 05:00
Вегас – Ванкувер
 1 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 70 106
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 70 102
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 65 54
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 71 47
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 48 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 46 2.14
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 56 2.16
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости