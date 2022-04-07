Шипачев заявил, что международные соревнования без российских спортсменов являются неполноценными
Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев заявил, что международные соревнования без участия россиян получаются неполноценными.
«По поводу того, что сейчас происходит, спорт должен быть вне политики. Все должны соревноваться и давать друг другу шансы. Нужно играть с лучшими. А сейчас наших ребят нигде нет, поэтому получаются неполноценные турниры. Не знаю, когда мы сможем вернуться к полноценным соревнованиям. Даже не хочу такое комментировать», — цитирует Шипачева РИА «Новости Спорт».
В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.
В текущем сезоне 35-летний Шипачев провел в регулярном чемпионате КХЛ 48 матчей за «Динамо» и набрал 67 (24+43) очков. В плей-офф на его счету 11 игр и 10 (3+7) очков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|70
|45
|25
|98
|2
|Рейнджерс
|71
|45
|26
|96
|3
|Питтсбург
|71
|41
|30
|92
|4
|Вашингтон
|70
|38
|32
|86
|5
|Айлендерс
|69
|32
|37
|73
|6
|Коламбус
|71
|33
|38
|72
|7
|Филадельфия
|70
|22
|48
|55
|8
|Нью-Джерси
|70
|24
|46
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|70
|49
|21
|104
|2
|Торонто
|70
|45
|25
|96
|3
|Бостон
|70
|44
|26
|93
|4
|Тампа-Бэй
|70
|43
|27
|93
|5
|Детройт
|71
|28
|43
|65
|6
|Баффало
|71
|26
|45
|63
|7
|Оттава
|69
|26
|43
|58
|8
|Монреаль
|70
|19
|51
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|70
|50
|20
|106
|2
|Миннесота
|69
|43
|26
|91
|3
|Сент-Луис
|70
|40
|30
|90
|4
|Нэшвилл
|69
|40
|29
|84
|5
|Даллас
|69
|40
|29
|83
|6
|Виннипег
|71
|33
|38
|76
|7
|Чикаго
|70
|24
|46
|59
|8
|Аризона
|70
|22
|48
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|70
|42
|28
|93
|2
|Эдмонтон
|71
|41
|30
|87
|3
|Лос-Анджелес
|72
|38
|34
|86
|4
|Вегас
|72
|39
|33
|82
|5
|Ванкувер
|71
|33
|38
|76
|6
|Анахайм
|72
|28
|44
|68
|7
|Сан-Хосе
|69
|29
|40
|67
|8
|Сиэтл
|70
|22
|48
|50
|7.04
|02:30
|
Вашингтон – Тампа-Бэй
|4 : 3
|7.04
|02:30
|
Виннипег – Детройт
|1 : 3
|7.04
|03:00
|
Сент-Луис – Сиэтл
|4 : 1
|7.04
|05:00
|
Анахайм – Калгари
|2 : 4
|7.04
|05:00
|
Вегас – Ванкувер
|1 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|106
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|70
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|65
|54
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|71
|47
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|48
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|46
|2.14
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|56
|2.16