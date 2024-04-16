Любимов признался, что хотел бы выступить в медийной хоккейной лиге

Российский нападающий Роман Любимов рассказал, что думает о создании в России медийной хоккейной лиги.

31-летний форвард в минувшем сезоне выступал за французский «Гренобль».

«В социальных сетях слежу за медийной хоккейной лигой. Пристально слежу за ХК «10». У меня там много знакомых выступает. Там и Паша Маркидан играет, мы с ним летом каждый год готовимся к новому сезону. За него персонально переживаю, болею. Слышал, что будет второй сезон. У меня было одно предложение, но я пока не знаю, как это реализовать. Хотелось бы поучаствовать, но буду смотреть, что и как. В целом, это прикольная и классная идея. Есть медийный футбол, баскетбол, а хоккейный было чуть сложнее организовать. Тут надо уметь кататься, я сейчас про людей из шоу-бизнеса, больше экипировки надо. Я очень рад, что появилась Медийная хоккейная лига. Это хорошо для популяризации хоккея», — цитирует Любимова Legalbet.

Первый сезон хоккейной медиалиги стартовал в конце февраля. В нем приняли участие восемь команд. Второй сезон состоится летом этого года.