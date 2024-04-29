Третьяк — о соперниках сборной России в Большом туре: «Хочется Канаду, но все впереди»

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился ожиданиями от предстоящих матчей сборной «России 25».

«Белоруссия и Казахстан — это не слабые команды. Казахстан — участник чемпионата мира. И Белоруссия выставляет такую команду, у которой все есть. Вспомните, как трудно нам было добиться победы на Кубке Первого канала. Поэтому игры будут очень интересные, сложные. Конечно, хотелось бы играть с канадцами, но все впереди. Думаю, для тех, с кем мы играем, это тоже очень важно. Они не выходят без уважения, а действительно уважают партнеров. И наши тренеры настраивают на игру, потому что соперники ждут серьезные», — сказал Третьяк.

30 апреля сборная России вылетит в Астану, где проведет два матча в рамках турнира Qazaqstan Hockey Open — 2 мая сборная России сыграет с Казахстаном, а 4 мая — с Белоруссией.