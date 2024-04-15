Любимов — о продолжении карьеры: «Если меня жена отпустит в Европу, то будет хорошо»

Нападающий «Гренобля» Роман Любимов рассказал о своем будущем.

«Если меня жена отпустит в Европу, то будет хорошо. Если нет, то будем думать над вариантами в России. Пока из КХЛ ни с какими предложениями на меня не выходили», — приводит слова Любимова Legalbet.

32-летний Любимов сыграл за «Гренобль» 26 матчей, в которых набрал 27 (10+17) очков.