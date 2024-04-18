Ягр забил гол за свой клуб и стал самым возрастным действующим хоккеистом в профессиональной лиге

Олимпийский чемпион чех Яромир Ягр отметился заброшенной шайбой за собственный клуб «Кладно» в матче плей-офф чешской Экстралиги.

Нападающий открыл счет во второй игре серии против «Всетина» (1-0) за право выступать в следующем сезоне в высшем дивизионе национального чемпионата. Он забил гол в возрасте 52 лет и 63 дней и стал старейшим хоккеистом, выступавшим в профессиональных лигах. По этому показателю Ягр превзошел достижение канадца Горди Хоу, который завершил карьеру в НХЛ, когда ему было 52 года и 11 дней.

До этого момента Ягр набрал 4 (0+4) очка в 15 играх чемпионата Чехии в текущем сезоне.

Чешский хоккеист является владельцем «Кладно» с лета 2011 года.