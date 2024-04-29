Ротенберг поделился мнением о турне сборной России-25 и Кубке Будущего

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о турне сборной России-25 и Кубке будущего. Он считает, что сборная России будет выше любого клуба.

— Институт сборных развивается. Сборная России будет всех выше любого клуба. Сейчас были молодежные игры молодежных команды «Игры Будущего». Наша сборная выиграла, поздравляю с этим достижением. Показали качественный хоккей. Важно было выиграть этот турнир.

Самое главное посмотреть на ребят. Собраны все лучшие ребята, которые на сегодняшний день смогли приехать. Им нужно отдать должное, потому что они ехали в отпуск куда-то, но приехали в Новогорск на тяжелые сборы. Пашут, чтобы представлять сборную России, показать всем наш лучший хоккей.

Очень радует, что ребята приехали с таким настроем, хорошим настроением. Мы провели много тренировок в зале и на льду. Для нас важна следующая игра против Казахстана в Астане. Против Казахстана, которы готовится к чемпионату мира. Будет серьезная игра, для нас важно победить любого соперника, участника чемпионата мира. Нам важно доказать, что мы заслуживаем играть на чемпионате мира своей игрой. Мы не говорим про политику, говорим про игру.

Ребята хотят показать яркий хоккей, чтобы было много зрителей у экранов. Хотим установить рекорды по рейтингу, то, что мы увидели в КХЛ нас не устраивает. Мы не согласны с низким рейтингом финалов. Самый главный показатель сборной — это полные трибуны на стадионах, это очень важно.

Ранее хоккеисты молодежной сборной России обыграли команду Белоруссии в заключительном туре турнира Кубок будущего, который проходил в Новосибирске.

Сборная России по итогам трех туров набрала 6 очков и одержала победу в Кубке будущего.