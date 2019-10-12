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«Красная Армия» обыграла «МХК Спартак» в первенстве МХЛ

15:20
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Хоккеисты «Красной Армии» обыграли «МХК Спартак» в первенстве Париматч МХЛ — 5:1. Красно-белые прервали победную серию из 4-х матчей подряд.

Хоккей

Париматч МХЛ

«Красная Армия» (Москва) — «МХК Спартак» (Москва) — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Голы: Климов — 5 (Солопанов), 12:50 — 1:0. Пугачев — 5 (бол., Долгопятов, Корбит), 16:14 — 2:0. Хулапов — 3 (бол., Мингачев, Недилько), 25:03 — 3:0. Аноп — 1 (Заруба, Полтапов), 28:13 — 4:0. Быстров — 1 (Квартальнов), 28:51 — 4:1. Хулапов — 4 (Мингачев, Недилько), 54:17 — 5:1.

Вратари: Скотников — Ботов.

Судьи: Ведерников, Величко.

12 октября. Москва. ЛДС ЦСКА.

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