«Красная Армия» обыграла «МХК Спартак» в первенстве МХЛ
15:20
Хоккеисты «Красной Армии» обыграли «МХК Спартак» в первенстве Париматч МХЛ — 5:1. Красно-белые прервали победную серию из 4-х матчей подряд.
Хоккей
Париматч МХЛ
«Красная Армия» (Москва) — «МХК Спартак» (Москва) — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Голы: Климов — 5 (Солопанов), 12:50 — 1:0. Пугачев — 5 (бол., Долгопятов, Корбит), 16:14 — 2:0. Хулапов — 3 (бол., Мингачев, Недилько), 25:03 — 3:0. Аноп — 1 (Заруба, Полтапов), 28:13 — 4:0. Быстров — 1 (Квартальнов), 28:51 — 4:1. Хулапов — 4 (Мингачев, Недилько), 54:17 — 5:1.
Вратари: Скотников — Ботов.
Судьи: Ведерников, Величко.
12 октября. Москва. ЛДС ЦСКА.