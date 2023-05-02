Карпухин заявил, что у игроков сборной России отличные эмоции после победы над Беларусью

Защитник «Трактора» и сборной России Илья Карпухин поделился впечатлениями от победы над Беларусью (4:0).

«Эмоции просто отличные. Начали с сухой победы — все супер. Я давно не играл в хоккей — с конца февраля, и мне потребовалось больше времени, чем обычно, чтобы вкатиться, почувствовать игру, влиться в тонус. Если сравнивать с «Трактором», то в чем отличается тактика сборной? Плюс-минус везде одно и то же. В сборной чуть более агрессивный хоккей, но в новинку для меня ничего не было. И проблем в перестройке и адаптации в команде нет. Много ли людей поддерживали меня лично на трибунах? Очень много. Были все родные и близкие. Вообще когда вся арена тебя поддерживает, очень приятно. Видел плакаты, которые были посвящены мне. Это круто, здорово, меня это мотивирует», — приводит слова Карпухина «РБ Спорт».

Второй матч в майском турне сборной «России 25» состоится завтра, 3 мая в Челябинске. Игра пройдет также против сборной Белоруссии, начало — 16.30 мск.