Карпухин заявил, что у игроков сборной России отличные эмоции после победы над Беларусью
Защитник «Трактора» и сборной России Илья Карпухин поделился впечатлениями от победы над Беларусью (4:0).
«Эмоции просто отличные. Начали с сухой победы — все супер. Я давно не играл в хоккей — с конца февраля, и мне потребовалось больше времени, чем обычно, чтобы вкатиться, почувствовать игру, влиться в тонус. Если сравнивать с «Трактором», то в чем отличается тактика сборной? Плюс-минус везде одно и то же. В сборной чуть более агрессивный хоккей, но в новинку для меня ничего не было. И проблем в перестройке и адаптации в команде нет. Много ли людей поддерживали меня лично на трибунах? Очень много. Были все родные и близкие. Вообще когда вся арена тебя поддерживает, очень приятно. Видел плакаты, которые были посвящены мне. Это круто, здорово, меня это мотивирует», — приводит слова Карпухина «РБ Спорт».
Второй матч в майском турне сборной «России 25» состоится завтра, 3 мая в Челябинске. Игра пройдет также против сборной Белоруссии, начало — 16.30 мск.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3