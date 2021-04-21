ИИХФ из-за коронавируса отменила женский чемпионат мира по хоккею
20:10
Чемпионат мира-2021 среди женщин второй год подряд отменен из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ).
В совместном заявлении ИИХФ и Hockey Canada обязались работать над поиском новых дат проведения турнира. Не исключено, что соревнования могут состояться летом 2021 года.
Женский ЧМ должен был пройти в Галифаксе и Труро (Канада) с 6 по 16 мая.
Дополнительная информация:
https://www.iihf.com/en/events/2021/ww/news/25035/women_s_worlds_cancelled_iihf_to_seek_new_dates
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