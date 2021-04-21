ИИХФ из-за коронавируса отменила женский чемпионат мира по хоккею

Чемпионат мира-2021 среди женщин второй год подряд отменен из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ).

В совместном заявлении ИИХФ и Hockey Canada обязались работать над поиском новых дат проведения турнира. Не исключено, что соревнования могут состояться летом 2021 года.

Женский ЧМ должен был пройти в Галифаксе и Труро (Канада) с 6 по 16 мая.