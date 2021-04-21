Похороны Виктора Шувалова пройдут в Москве 22 апреля
15:30
Похороны первого чемпиона мира (1954) и олимпийского чемпиона(1956) Виктора Шувалова пройдут 22 апреля в Москве, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.
В 12.00 пройдет отпевание в храме Николая Чудотворца на Преображенском кладбище, в 13.00 на Богородском кладбище начнется церемония прощания и погребения легендарного игрока.
19 апреля стало известно, что Виктор Шувалов скончался в возрасте 97 лет. Шувалов — олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы. Свою игровую карьеру он провел в «Дзержинце», ВВС МВО, ЦСКА и СКВО (Калинин).
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