Режиссер рассказал, как на самом деле родилась знаменитая фраза Озерова: «Такой хоккей нам не нужен!»
Легендарный режиссер спортивного телевидения СССР Ян Садеков, ставший героем «Разговора по пятницам», изложил свою версию появления популярной фразы комментатора Николая Озерова: «Такой хоккей нам не нужен!».
— Эта фраза просочилась в эфир при вашем участии?
— А как иначе?! На Суперсерии-1972 я помогал своему учителю Николаю Аристову — а в 1974-м, когда приехала сборная ВХА во главе с Горди Хоу и Бобби Халлом, сказали: «Будешь один все четыре матча показывать!»
— Так что случилось?
— Рик Лей, защитник сборной Канады, повздорил с Харламовым. Драка!
— Без шансов для Валерия Борисовича?
— Шансов было немного — Лей оказался специалистом. Тут же уложил Харламова. А канадцы сделали круг — и никого не подпускали. Наши-то рвались. Михайлов с Петровым пытались разнять.
— Это какой период?
— Матч завершился, сирена прозвучала! Трансляцию надо заканчивать — и на тебе. Вот Николай Николаевич и подытожил: «Ну-у, такой хоккей нам не нужен...» Из советского эфира мы уходим — а на Канаду продолжаем показывать!
— Что было дальше?
— Харламов поднялся, лицо разбито, майка разорвана. Наша камера стояла у прохода — пошел прямо на нее окровавленный. За ним канадцы. Лею хоть бы что, ни царапины. Утром он приехал на тренировку сборной СССР, принес извинения Харламову.
— Фраза Озерова «Такой хоккей нам не нужен» мгновенно ушла в народ?
— Да сразу же!
(Юрий Голышак, Александр Кружков)
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