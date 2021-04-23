Режиссер рассказал, как на самом деле родилась знаменитая фраза Озерова: «Такой хоккей нам не нужен!»

Легендарный режиссер спортивного телевидения СССР Ян Садеков, ставший героем «Разговора по пятницам», изложил свою версию появления популярной фразы комментатора Николая Озерова: «Такой хоккей нам не нужен!».

— Эта фраза просочилась в эфир при вашем участии?

— А как иначе?! На Суперсерии-1972 я помогал своему учителю Николаю Аристову — а в 1974-м, когда приехала сборная ВХА во главе с Горди Хоу и Бобби Халлом, сказали: «Будешь один все четыре матча показывать!»

— Так что случилось?

— Рик Лей, защитник сборной Канады, повздорил с Харламовым. Драка!

— Без шансов для Валерия Борисовича?

— Шансов было немного — Лей оказался специалистом. Тут же уложил Харламова. А канадцы сделали круг — и никого не подпускали. Наши-то рвались. Михайлов с Петровым пытались разнять.

— Это какой период?

— Матч завершился, сирена прозвучала! Трансляцию надо заканчивать — и на тебе. Вот Николай Николаевич и подытожил: «Ну-у, такой хоккей нам не нужен...» Из советского эфира мы уходим — а на Канаду продолжаем показывать!

— Что было дальше?

— Харламов поднялся, лицо разбито, майка разорвана. Наша камера стояла у прохода — пошел прямо на нее окровавленный. За ним канадцы. Лею хоть бы что, ни царапины. Утром он приехал на тренировку сборной СССР, принес извинения Харламову.

— Фраза Озерова «Такой хоккей нам не нужен» мгновенно ушла в народ?

— Да сразу же!

(Юрий Голышак, Александр Кружков)

Полностью интервью Яна Садекова