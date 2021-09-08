В Федерации хоккея Белоруссии назвали недопустимым решение ИИХФ об отстранении президента ФХБ

Федерация хоккея Белоруссии (ФХБ) назвала недопустимым решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) об отстранении президента ФХБ Дмитрия Баскова на пять лет.

«ФХБ считает недопустимой позицию ИИХФ по отстранению руководителя национальной спортивной федерации от национальной и международной деятельности за выражение личной гражданской позиции и якобы оказанное из-за политических убеждений на спортсменов и тренеров давление со стороны председателя ФХБ Дмитрия Баскова», — говорится в заявлении на официальном сайте ФХБ.

Сегодня, 8 сентября ИИХФ объявила об отстранении Баскова на пять лет. Согласно заявлению федерации, функционер отстранен из-за того, что угрожал белорусским спортсменам в связи с их политическими убеждениями, а также злоупотребил своим положением для оказания поддержки президенту Белоруссии Александру Лукашенко.