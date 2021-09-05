Директор школы Ткаченко: «Иван помогал нам. Перед юбилеем выделил 1500 евро»

Директор ярославской школы №9 имени Ивана Ткаченко Сергей Шевченко в интервью «СЭ» рассказал о том, как хоккеист помогал школе, которая в 2013 году была названа в его честь.

В 2011 году «Локомотив», за который играл Ткаченко, разбился. Все игроки, тренеры и персонал погибли.

«Перед последним юбилеем Ткаченко выделил для школы 50 тысяч рублей. По тем временам это было, наверное, около 1500 евро. Говорю Ване: «Может, с семьей посоветуешься? Все-таки немаленькая сумма». Он в ответ: «Сергей Борисович, я все решения принимаю сам.

Знали про одну из семей, которой он помогал. К сожалению, не все можно вылечить. Ребенка спасти не удалось, родители особенно не распространялись на эту тему», — сказал Шевченко.