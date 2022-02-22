ИИХФ дисквалифицировала хоккеиста сборной Украины Денискина из-за расизма

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) вынес решение о годичной дисквалификации нападающего мужской сборной Украины и «Кременчука» Андрея Денискина.

Как сообщается на сайте ИИХФ, отстранение связано с инцидентом на почве расизма, который произошел 26 сентября 2021 года в матче Украинской хоккейной лиги между командами «Кременчук» и «Донбасс».

Во втором период Денискин был вовлечен в драку с игроком команды соперника, и каждый из них получил двойной малый штраф за грубость. Перед тем как отправиться в штрафной бокс для отбывания наказания, хоккеист сделал расистский жест в сторону другого темнокожего игрока «Донбасса», по имени Джален Смерек.

Комиссия ИИХФ вынесла решение, что Денискин дисквалифицирован на один год и лишается права участвовать во всех соревнованиях под эгидой ИИХФ, и во всех международных соревнованиях, которые включают выставочные и товарищеские игры.

Отмечается, что во время слушаний с решающей комиссией хоккеист сразу же признал, что его действия были неправильными, и заявил, что он лично извинился перед Смереком.