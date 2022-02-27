Кожевников раскритиковал Гретцки за предложение отстранить молодежную сборную России от ЧМ
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал предложение лучшего бомбардира и снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки отстранить сборную России от участия в молодежном чемпионате мира-2022 из-за ситуации с Украиной.
«Не знает он ничего, не знает истории. Он где живет? Если б он знал хоть что-то... он порядочный парень. Они, кроме CNN, ничего не смотрят. Вот, откуда они получают информацию. Друзей близких здесь нет. Удивляться здесь нечему. Думаю, в Федерации хоккея есть здравые люди, а у Гретцки это все идут эмоции от незнания», — сказал Кожевников «СЭ».
Молодежный чемпионат мира-2022 должен был пройти с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года, однако турнир был приостановлен 29 декабря из-за вспышки коронавируса в нескольких командах.
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что МЧМ планируется провести в Канаде в августе 2022 года.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|51
|36
|15
|76
|2
|Питтсбург
|54
|32
|22
|72
|3
|Рейнджерс
|52
|33
|19
|71
|4
|Вашингтон
|54
|28
|26
|65
|5
|Коламбус
|52
|27
|25
|55
|6
|Айлендерс
|48
|19
|29
|46
|7
|Филадельфия
|52
|16
|36
|42
|8
|Нью-Джерси
|52
|18
|34
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|53
|35
|18
|75
|2
|Тампа-Бэй
|51
|34
|17
|74
|3
|Торонто
|52
|34
|18
|72
|4
|Бостон
|52
|31
|21
|66
|5
|Детройт
|53
|23
|30
|52
|6
|Оттава
|51
|19
|32
|43
|7
|Баффало
|53
|16
|37
|40
|8
|Монреаль
|53
|13
|40
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|53
|39
|14
|82
|2
|Сент-Луис
|51
|31
|20
|68
|3
|Миннесота
|50
|31
|19
|65
|4
|Нэшвилл
|53
|30
|23
|64
|5
|Даллас
|51
|28
|23
|59
|6
|Виннипег
|52
|22
|30
|53
|7
|Чикаго
|53
|19
|34
|46
|8
|Аризона
|52
|14
|38
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|51
|31
|20
|68
|2
|Лос-Анджелес
|53
|29
|24
|65
|3
|Вегас
|53
|29
|24
|62
|4
|Эдмонтон
|52
|29
|23
|61
|5
|Анахайм
|54
|25
|29
|59
|6
|Ванкувер
|53
|25
|28
|56
|7
|Сан-Хосе
|52
|23
|29
|52
|8
|Сиэтл
|54
|16
|38
|37
|27.02
|03:00
|
Оттава – Монреаль
|1 : 2
|27.02
|03:30
|
Нэшвилл – Тампа-Бэй
|2 : 3
|27.02
|03:30
|
Детройт – Торонто
|7 : 10
|27.02
|06:00
|
Вегас – Колорадо
|2 : 3
|27.02
|06:00
|
Калгари – Миннесота
|7 : 3
|27.02
|06:00
|
Сан-Хосе – Бостон
|1 : 3
|27.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Айлендерс
|5 : 2
|27.02
|21:00
|
Каролина – Эдмонтон
|- : -
|27.02
|22:00
|
Даллас – Баффало
|- : -
|27.02
|23:00
|
Чикаго – Сент-Луис
|- : -
|27.02
|23:59
|
Аризона – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|51
|75
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|53
|75
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|52
|74
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|49
|37
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|52
|36
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|52
|34
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|34
|1.95
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|23
|2.03
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|20
|2.03