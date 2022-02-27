Кожевников раскритиковал Гретцки за предложение отстранить молодежную сборную России от ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал предложение лучшего бомбардира и снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки отстранить сборную России от участия в молодежном чемпионате мира-2022 из-за ситуации с Украиной.

«Не знает он ничего, не знает истории. Он где живет? Если б он знал хоть что-то... он порядочный парень. Они, кроме CNN, ничего не смотрят. Вот, откуда они получают информацию. Друзей близких здесь нет. Удивляться здесь нечему. Думаю, в Федерации хоккея есть здравые люди, а у Гретцки это все идут эмоции от незнания», — сказал Кожевников «СЭ».

Молодежный чемпионат мира-2022 должен был пройти с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года, однако турнир был приостановлен 29 декабря из-за вспышки коронавируса в нескольких командах.

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что МЧМ планируется провести в Канаде в августе 2022 года.