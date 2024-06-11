Хоккеист «Кристалла» из Новосибирской области умер в возрасте 12 лет

Хоккейный клуб «Кристалл» из Бердска сообщил о смерти 12-летнего игрока.

Хоккеист умер 8 июня. Причины смерти не сообщаются.

«Удивительный, с невероятной силой воли, добрый и заботливый. Любимый сын, надежный друг и товарищ. Лучший защитник СФО (Cибирского федерального округа) сезона-2023/24. Три дня он боролся за жизнь, как три периода в хоккее. Он ярко жил, ярко играл, но ушел спокойно», — говорится в сообщении клуба в соцсети «ВКонтакте».