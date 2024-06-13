Власти Канады ввели санкции против Владислава Третьяка

Власти Канады включили в санкционный список президента Федерации хоккея России (ФХР) и трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на канадский МИД.

В феврале 2023 года легендарный советский хоккеист уже попадал под рестрикции этой страны. В новой версии санкционного списка была уточнена его дата рождения.

В ходе игровой карьеры Третьяк выступал за ЦСКА. Помимо трех побед на Олимпиадах бывший вратарь сборной СССР становился десятикратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом Европы. Третьяк входит в символическую сборную XX столетия ИИХФ.