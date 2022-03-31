ФХР утвердила новый календарный план турниров с участием сборных России

Федерация хоккея России (ФХР) представила на официальном сайте новый календарный план турниров с участием национальных команд.

1 и 2 мая в Ледовом дворце в Туле состоятся товарищеские матчи между сборными России и Белоруссии.

Далее в Санкт-Петербурге пройдет хоккейный турнир, в котором примут участие национальная и молодежная сборные нашей страны, а также сборная Белоруссии.

Кроме того, молодежная команда России выступит на Кубке Черного моря, который пройдет на территории Образовательного центра «Сириус» с 24 по 31 мая. Помимо двух составов российской «молодежки» в турнире примут участие юниорская сборная России U18 и молодежная сборная Белоруссии.

«Сириус» также станет местом проведения турниров «Кубок Сириуса» в возрастных группах U17 и U16. В состав участников, помимо юниорских сборных России и сборных Федеральных округов, войдут юниорские сборные Белоруссии. «Кубок Сириуса U16» пройдет с 17 по 24 июня, «Кубок Сириуса U17» — с 17 по 24 июля.