Дацюк поздравил победителей Первенства по хоккею с шайбой среди юношей до 14 лет

Российский хоккеист Павел Дацюк поздравил победителей Первенства по хоккею с шайбой между командами Федеральных округов среди юношей до 14 лет.

«Для меня всегда важно было попасть в сборную России. Если вы прогрессируете, значит вы на правильном пути, главное не останавливаться. У каждого из вас своя цель в жизни, но не забывайте, что хоккей — это командная игра», — сказал Дацюк.

Первенство по хоккею с шайбой прошло 14 ноября в Нижегородской области. Победу в турнире одержала сборная Уральского Федерального округа, впервые сформированная на базе «Дацюк-арены».

Напомним, что открытие «Дацюк-Арены» прошло в Екатеринбурге 19 августа 2016 года.