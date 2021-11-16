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Дацюк поздравил победителей Первенства по хоккею с шайбой среди юношей до 14 лет

10:10
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Российский хоккеист Павел Дацюк поздравил победителей Первенства по хоккею с шайбой между командами Федеральных округов среди юношей до 14 лет.

«Для меня всегда важно было попасть в сборную России. Если вы прогрессируете, значит вы на правильном пути, главное не останавливаться. У каждого из вас своя цель в жизни, но не забывайте, что хоккей — это командная игра», — сказал Дацюк.

Первенство по хоккею с шайбой прошло 14 ноября в Нижегородской области. Победу в турнире одержала сборная Уральского Федерального округа, впервые сформированная на базе «Дацюк-арены».

Напомним, что открытие «Дацюк-Арены» прошло в Екатеринбурге 19 августа 2016 года.

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