Дроздов: «Французские хоккеисты извинились перед белорусами за уход во время гимна»
10:24
Нападающий «Спартака» и сборной Белоруссии Иван Дроздов рассказал, что хоккеисты сборной Франции извинились за то, что ушли со льда во время звучания белорусского гимна после матча на турнире в Словении.
«Они просто уехали перед гимном, не стали на него оставаться. Потом подошли игроки, капитан, принесли извинения, сказали, что были неправы. Эмоции взяли верх, так скажем», — цитирует Дроздова ТАСС.
В заключительном матче Турнира четырех наций в Словении Белоруссия обыграла сборную Франции со счетом 6:3.
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