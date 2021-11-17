Дроздов: «Французские хоккеисты извинились перед белорусами за уход во время гимна»

Нападающий «Спартака» и сборной Белоруссии Иван Дроздов рассказал, что хоккеисты сборной Франции извинились за то, что ушли со льда во время звучания белорусского гимна после матча на турнире в Словении.

«Они просто уехали перед гимном, не стали на него оставаться. Потом подошли игроки, капитан, принесли извинения, сказали, что были неправы. Эмоции взяли верх, так скажем», — цитирует Дроздова ТАСС.

В заключительном матче Турнира четырех наций в Словении Белоруссия обыграла сборную Франции со счетом 6:3.