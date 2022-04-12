Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о смерти бывшего нападающего «Динамо» хоккею Сергея Яшина.

«Это ужасная новость для всего российского хоккея. Я хорошо знал Сережу, отличный был парень. Очень любил хоккей, жил этой игрой. Печально осознавать, что такие люди уходят рано. Конечно, он безусловно является легендой хоккейного «Динамо». Выражаю искренние соболезнования родным и близким!» — сказал Плющев «СЭ».

Яшин является воспитанником пензенского хоккея. Выступал за «Динамо» с 1980 по 1990 год. В составе сборной СССР становился олимпийским чемпионом Игр-1988 в Калгари. В национальных чемпионатах провел 354 матча и забил 128 шайб.