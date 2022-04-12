Вайсфельд считает Яшина одним из самых талантливых игроков за всю историю отечественного хоккея

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на смерть олимпийского чемпиона по хоккею Сергея Яшина.

«Сергей был техничным игроком. Функционален, хорошо подготовлен. Он был настоящим хоккеистом. Другой вопрос, что не всегда серьезное отношение к делу ему помешало играть на более высоком уровне. Возможно, Яшин был одним из самых талантливых игроков за всю историю нашего хоккея», — сказал Вайсфельд «СЭ».

Яшин является воспитанником пензенского хоккея. Выступал за «Динамо» с 1980 по 1990 год. В составе сборной СССР становился олимпийским чемпионом Игр-1988 в Калгари. В национальных чемпионатах провел 354 матча и забил 128 шайб.

Сергей Яшин скончался 12 апреля на 61-м году жизни.