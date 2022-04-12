«Он был моим наставником». Николишин высказался о смерти Сергея Яшина

Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о смерти бывшего нападающего «Динамо» Сергея Яшина.

«Сергей был одним из моих наставников, когда я еще только попал в московское «Динамо». Мне посчастливилось тренироваться вместе с ним. Сергей был всегда веселым и позитивным. Очень большой, крепкий и сильный! Потом мы с ним часто пересекались. Он играл в Германии, когда уехал из России. Повторюсь, Яшин был моим наставником, который где-то журил или подсказывал. У меня только позитивные и приятные воспоминания о Сергее», — сказал Николишин «СЭ».

Яшин является воспитанником пензенского хоккея. Выступал за «Динамо» с 1980 по 1990 год. В составе сборной СССР становился олимпийским чемпионом Игр-1988 в Калгари. В национальных чемпионатах провел 354 матча и забил 128 шайб.