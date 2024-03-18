Быстров рассказал о впечатлениях от работы тренером хоккейной команды «Чисто Питер»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился впечатлениями от игры хоккейной команды «Чисто Питер» в медиалиге.

В матче с Hockey Brothers (8:10) экс-футболист был главным тренером клуба.

«На скамейке намного проще. Я снял вратаря в концовке — мы сразу забросили шайбу. А в первом матче вышел на площадку. И не играл, а мучился, даже шайбу не получил», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

В хоккейной медиалиге принимают участие 8 команд: «Чисто Питер», TruFighters, «Чемпион», ХК «10», «Звезда России», «Титан», Hockey Brothers и NBSK.