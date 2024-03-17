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17 марта, 23:13

Скабелка поделился мнением о Медийной хоккейной лиге

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился мнением о Медийной хоккейной лиге.

«Мне понравилось. Я приехал на плей-офф и к сыну в гости. С удовольствием посмотрел, идея хорошая. И будущее у неё хорошее. Что именно понравилось? Смешанные команды, девушки есть, любители и профессионалы. Надо, конечно, некоторые моменты дорабатывать, но это перспективное направление», — цитирует Скабелку Legalbet.

На данный момент запланировано два сезона хоккейной Медиалиги. Первый стартовал 25 февраля и пройдет по апрель текущего года.

Источник: https://legalbet.ru/news/skabelka-o-hokkejnoj-medialige-u-etoj-idei-horoshee/
Андрей Скабелка
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1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
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4. Спартак - Металлург Мг
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Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
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