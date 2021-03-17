Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал новость о том, что хоккеисты сборной России будут выступать на чемпионате мира с гимном Международной федерации хоккея (ИИХФ) и под флагом ОКР.

«Официально принято так, и тут уже ничего не сделаешь, — сообщил Быков «СЭ». — Нужно просто готовиться с прицелом показать классный результат. А там уже зрители сами будут петь гимны и размахивать флагами. По-другому выйти из ситуации мы не можем, к сожалению. Если мы не согласимся с этим решением, то нас просто удалят из спортивного движения. От этого никто не выиграет. Если наши начальники и адвокаты не способны победить на своем поле, то остается дело за спортсменами, которые будут защищать страну по-своему».

В связи с нарушениями антидопинговых правил Спортивный арбитражный суд в Лозанне наложил двухлетний запрет на выступление россиян под своим флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпиадах.

ЧМ-2021 пройдет с 21 мая по 6 июня в Латвии. Изначально его должны были принять Латвия и Белоруссия, но последняя лишилась этого права из-за политической ситуации в стране.

(Артем Бухаев)