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Буре объяснил, почему его не стоит считать заменой Третьяку в Совете ИИХФ

15:03
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Чемпион мира и призер Олимпиады Павел Буре рассказал о выдвижении в Совет ИИХФ.

«Это просто продолжение деятельности, с которой Владислав Александрович достаточно успешно справлялся в течение многих лет. Никто никого не заменяет в хоккее, игроки продолжают дело друг друга, передают традиции. То же самое касается и этой должности. Продолжение — это ключевое слово. Дело, которое начал Третьяк, не должно умирать», — сказал Буре.

Ранее Россию там представлял Владислав Третьяк, 17 марта он подал в отставку с должности члена Совета Международной федерации хоккея (ИИХФ). Такое решение связано с постановлением Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу ВАДА против РУСАДА, согласно которому представители правительства РФ не могут быть назначены или в настоящее время заседать в качестве членов советов или комитетов.

(Дарья Леоненко)

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