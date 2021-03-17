Быков поддержал выдвижение Павла Буре в совет ИИХФ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» прокомментировал выдвижение кандидатуры Павла Буре на пост члена совета ИИХФ.

«Павел Буре — это очень известный харизматичный человек, спортсмен, чемпион, — сообщил Быков «СЭ». — Я думаю, что это хорошая кандидатура. Я не знаю, кто еще был кандидатом на этот пост, но могу сказать, что Павел — это очень уважаемый человек в спортивных кругах. В любом случае, я хочу поздравить Павла. Надеюсь, что опыт побед в спорте поможет ему на этом непростом поприще».

17 марта ИИХФ сообщил об уходе Владислава Третьяка из совета ИИХФ. Такое решение связано в связи с постановлением Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому представители правительства РФ не могут быть назначены в качестве членов советов или комитетов.

(Артем Бухаев)