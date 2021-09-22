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Путин заявил, что ИИХФ всегда может рассчитывать на Россию

10:45
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Президент России Владимир Путин поблагодарил Международную федерацию хоккея (ИИХФ) за конструктивное взаимодействие в преддверии конгресса федерации в Санкт-Петербурге.

«Хотел бы поблагодарить Международную федерацию за неизменно конструктивное взаимодействие и доверие. Не раз при выборе места проведения чемпионатов вы отдавали предпочтение нашей стране, и повторю, что для российского общества это по-особому ценно и значимо.

С нетерпением ждём и намеченный на конец 2022 года молодёжный чемпионат мира в Новосибирске и Омске и 86-й чемпионат мира в Санкт-Петербурге в 2023 году. В реализации своих программ и проектов федерация может и в дальнейшем всегда уверенно рассчитывать на Россию как на надёжного партнёра, своего единомышленника по укреплению позиций хоккея в мире, его масштабной популяризации», — приводит официальный сайт Кремля слова Путина.

Молодежный чемпионат мира по хоккею в Новосибирске и Омске пройдет с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. Чемпионат мира в Санкт-Петербурге пройдет с 5 по 21 мая 2023 года.

Дополнительная информация:

http://kremlin.ru/events/president/news/66741

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Иван Торопцев все материалы автора

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