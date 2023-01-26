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Сегодня, 11:14

В ИИХФ оценит вероятность участия российских команд в международных турнирах в мае

Руслан Минаев
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В Международной федерации хоккея (ИИХФ) еще раз оценят решение о допуске российских команд до участия в турнирах под своей эгидой в мае, сообщает пресс-служба организации.

«ИИХФ заново оценит ситуацию в мае для выработки программы чемпионатов мира сезона-2023/24, как это было объявлено еще президентом Люком Тардифом на пресс-конференции 5 января в Галифаксе», — цитирует пресс-службу организации ТАСС.

В феврале 2022 года сборные России и Белоруссии были отстранены от всех международных соревнований под эгидой ИИХФ.

Конгресс ИИХФ пройдет в Финляндии в конце мая 2023 года.

Источник: ТАСС
Хоккей
Сборная России по хоккею
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4 Торпедо 54 34 20 72
5 Динамо М 55 32 23 72
6 Витязь 54 26 28 60
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8 Северсталь 55 22 33 56
9 Динамо Мн 55 21 34 54
10 Куньлунь 55 19 36 43
11 Сочи 53 6 47 21
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 54 31 23 70
2 Сибирь 55 33 22 70
3 Ак Барс 55 30 25 69
4 Металлург 54 30 24 68
5 Авангард 54 31 23 66
6 Сал. Юлаев 55 28 27 65
7 Адмирал 54 27 27 60
8 Амур 54 25 29 56
9 Нефтехимик 55 25 30 54
10 Барыс 57 24 33 54
11 Трактор 55 23 32 54
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